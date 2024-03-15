Обстрел телебашен в Сумской области — найдено тело инженера

Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС

В результате ракетно-авиационных ударов, нанесенных вооруженными силами Российской Федерации по радиотехническим объектам в Сумской области 14 марта, погиб инженер. Его тело было обнаружено 15 марта.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

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Артюх указал, что недавно спасатели обнаружили тело инженера, который погиб во время атаки 14 марта.

Предварительно, инженер дежурил на объекте, в который попал российский снаряд.

Также Артюх добавил, что атаки привели к временному выходу из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

Напомним, российские войска обстреляли Сумскую область ночью, 14 марта. Есть "прилеты" в четырех населенных пунктах области.

Также взрывы гремели в Харькове. По словам местных властей, город находился под вражеским обстрелом.