Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Обстрел телебашен в Сумской области — найдено тело инженера arrow

Обстрел телебашен в Сумской области — найдено тело инженера

15 марта 2024 14:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел телебашен в Сумской области — найдено тело инженера
Последствия обстрела Сумской области. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате ракетно-авиационных ударов, нанесенных вооруженными силами Российской Федерации по радиотехническим объектам в Сумской области 14 марта, погиб инженер. Его тело было обнаружено 15 марта. 

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.

Читайте также:

Обстрел телебашен в Сумской области

Артюх указал, что недавно спасатели обнаружили тело инженера, который погиб во время атаки 14 марта. 

Предварительно, инженер дежурил на объекте, в который попал российский снаряд.

Также Артюх добавил, что атаки привели к временному выходу из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

Напомним, российские войска обстреляли Сумскую область ночью, 14 марта. Есть "прилеты" в четырех населенных пунктах области.

Также взрывы гремели в Харькове. По словам местных властей, город находился под вражеским обстрелом.

смерть
Сумская область
обстрелы
война в Украине
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше