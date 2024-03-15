Обстрел телебашен в Сумской области — найдено тело инженера
В результате ракетно-авиационных ударов, нанесенных вооруженными силами Российской Федерации по радиотехническим объектам в Сумской области 14 марта, погиб инженер. Его тело было обнаружено 15 марта.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона.
Обстрел телебашен в Сумской области
Артюх указал, что недавно спасатели обнаружили тело инженера, который погиб во время атаки 14 марта.
Предварительно, инженер дежурил на объекте, в который попал российский снаряд.
Также Артюх добавил, что атаки привели к временному выходу из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.
Напомним, российские войска обстреляли Сумскую область ночью, 14 марта. Есть "прилеты" в четырех населенных пунктах области.
Также взрывы гремели в Харькове. По словам местных властей, город находился под вражеским обстрелом.
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