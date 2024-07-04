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Обстріл України "шахедами" — повітряна тривога підкралась до Києва

4 липня 2024 23:38
оновлено: 23:49
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 4 липня — атака "шахедів"
"Шахед" летить над областями. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня поширилась на низку північних та східних областей, зокрема на Київ та регіон. Вкотре небезпеку оголосили через атаку Росії ударними безпілотниками. Тривога продовжується близько години.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 4 липня

За даними Повітряних сил, наразі над низкою українських областей літають "шахеди". Так, курсом через Сумську, Чернігівську, Полтавську та Херсонську області помітили ворожі цілі.

Повітряна тривога 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, повітряна тривога "червоніє" в таких областях:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Донецькій.
Небезпека ударних БпЛА ввечері 4 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Київ безпілотники Київська область обстріли окупанти повітряна тривога небезпека війна в Україні війна

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