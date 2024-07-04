Повітряна тривога ввечері 4 липня — атака "шахедів"

Обстріл України "шахедами" — повітряна тривога підкралась до Києва
4 липня 2024 23:38
оновлено: 23:49
"Шахед" летить над областями. Фото: NTA
Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня поширилась на низку північних та східних областей, зокрема на Київ та регіон. Вкотре небезпеку оголосили через атаку Росії ударними безпілотниками. Тривога продовжується близько години.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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За даними Повітряних сил, наразі над низкою українських областей літають "шахеди". Так, курсом через Сумську, Чернігівську, Полтавську та Херсонську області помітили ворожі цілі.
Таким чином, повітряна тривога "червоніє" в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській,
- Донецькій.
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