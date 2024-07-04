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Обстрел Украины "шахедами" — воздушная тревога подкралась к Киеву

4 июля 2024 23:38
обновлено: 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога вечером 4 июля — атака "шахедов"
"Шахед" летит над областями. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля распространилась на ряд северных и восточных областей, в частности, на Киев и регион. Еще раз опасность объявили из-за атаки России ударными беспилотниками. Тревога продолжается около часа.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 4 июля

По данным Воздушных сил, сейчас над рядом украинских областей летают "шахеды". Да, курсом через Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Херсонскую области заметили враждебные цели.

Воздушная тревога 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога "краснеет" в следующих областях:

  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Черниговской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Донецкой.
Опасность ударных БПЛА вечером 4 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Киев беспилотники Киевская область обстрелы оккупанты воздушная тревога опасность война в Украине війна

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