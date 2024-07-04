Воздушная тревога вечером 4 июля — атака "шахедов"

"Шахед" летит над областями. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля распространилась на ряд северных и восточных областей, в частности, на Киев и регион. Еще раз опасность объявили из-за атаки России ударными беспилотниками. Тревога продолжается около часа.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога вечером 4 июля

По данным Воздушных сил, сейчас над рядом украинских областей летают "шахеды". Да, курсом через Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Херсонскую области заметили враждебные цели.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога "краснеет" в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Черниговской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Донецкой.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...