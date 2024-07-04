Воздушная тревога вечером 4 июля — атака "шахедов"

Обстрел Украины "шахедами" — воздушная тревога подкралась к Киеву
4 июля 2024 23:38
обновлено: 23:49
"Шахед" летит над областями. Фото: NTA
Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля распространилась на ряд северных и восточных областей, в частности, на Киев и регион. Еще раз опасность объявили из-за атаки России ударными беспилотниками. Тревога продолжается около часа.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По данным Воздушных сил, сейчас над рядом украинских областей летают "шахеды". Да, курсом через Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Херсонскую области заметили враждебные цели.
Таким образом, воздушная тревога "краснеет" в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Донецкой.
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