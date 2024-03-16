Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріли Бєлгородської області — місцеві жителі у паніці arrow

Обстріли Бєлгородської області — місцеві жителі у паніці

16 березня 2024 11:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріли Бєлгородської області — місцеві жителі у паніці
Росіяни йдуть вулицями Бєлгородської області. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вранці 16 березня жителі Бєлгородської області повідомили про атаку. У регіоні пролунали вибухи, які спричинили паніку серед місцевих жителів.

Відповідні кадри наслідків "бавовни" публікують у соціальних мережах.

Читайте також:

Паніка у мешканців Бєлгородської області

Увага, кадри містять нецензурну лексику

На одному з відео очевидець зняв моменти одразу після атаки. На запису видно, що у безпосередній близькості від місця події сталося зіткнення кількох легкових та вантажних автомобілів, а також тролейбуса.

"Тут п***дець, я ледве пішов з-під удару", — каже чоловік.

Також на кадрах видно, як рятувальники гасять пожежу, а посеред дороги лежать уламки снарядів.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявляє про знищення восьми ракет RM-70 Vampire.

Нагадаємо, днями у Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцеві урядники призупинили голосування на виборах президента.

Російські добровольчі батальйони, включаючи РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон, зробили заяву по ударах по військових об'єктах окупантів у містах Бєлгород та Курськ. Жителів цих міст вони закликають негайно евакуюватись.

вибори
вибух
обстріли
Бєлгородська область
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство