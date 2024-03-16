Обстріли Бєлгородської області — місцеві жителі у паніці

Росіяни йдуть вулицями Бєлгородської області. Фото: росЗМІ

Вранці 16 березня жителі Бєлгородської області повідомили про атаку. У регіоні пролунали вибухи, які спричинили паніку серед місцевих жителів.

Відповідні кадри наслідків "бавовни" публікують у соціальних мережах.

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На одному з відео очевидець зняв моменти одразу після атаки. На запису видно, що у безпосередній близькості від місця події сталося зіткнення кількох легкових та вантажних автомобілів, а також тролейбуса.

"Тут п***дець, я ледве пішов з-під удару", — каже чоловік.

Також на кадрах видно, як рятувальники гасять пожежу, а посеред дороги лежать уламки снарядів.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявляє про знищення восьми ракет RM-70 Vampire.

Нагадаємо, днями у Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцеві урядники призупинили голосування на виборах президента.

Російські добровольчі батальйони, включаючи РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон, зробили заяву по ударах по військових об'єктах окупантів у містах Бєлгород та Курськ. Жителів цих міст вони закликають негайно евакуюватись.