Обстрелы Белгородской области — местные жители в панике

Россияне идут по улицам Белгородской области. Фото: росСМИ

Утром, 16 марта жители Белгородской области сообщили об атаке. В регионе прозвучали взрывы, которые стали причиной паники среди местных жителей.

Соответствующие кадры последствий "бавовны" публикуют в социальных сетях.

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На одном из видео очевидец снял моменты сразу после атаки. На записи видно, что в непосредственной близости от места происшествия произошло столкновение нескольких легковых и грузовых автомобилей, а также троллейбуса.

"Здесь п***дец, я едва ушел из-под удара", — говорит мужчина.

Также на кадрах видно, как спасатели тушат пожар, а на посреди дороги лежат обломки снарядов.

Тем временем Министерство обороны России заявляет об уничтожении восьми ракет RM-70 Vampire.

Напомним, на днях в Белгороде прозвучала серия взрывов. Местные чиновники приостановили голосование на выборах президента.

Российские добровольческие батальоны, включая РДК, легион Свобода России и Сибирский батальон, сделали заявление по ударам по военным объектам оккупантов в городах Белгород и Курск. Жителей этих городов они призывают немедленно эвакуироваться.