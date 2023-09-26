Обстріли енергоінфраструктури: які регіони можуть постраждати найбільше

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго

З досвіду минулого року ворог часто концентрував зусилля на обстрілах енергоінфраструктури навколо великих міст. Таким чином росіяни намагалися збільшити обсяг шкоди, завданої саме цивільному населенню.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Які регіони можуть постраждати найбільше від ймовірних обстрілів

Кудрицький пояснив, що з досвіду минулого року окупанти обстрілювали енергетичну інфраструктуру навколо великих міст, тому що в містах сконцентровано більша кількість споживачів електроенергії, критична інфраструктура, теплозабезпечення, водозабезпечення. Інші види критичної інфраструктури, які забезпечують життя нормального сучасного великого міста.

Відповідно, уся увага була сфокусована навколо цих великих міських агломерацій для того, щоб забезпечити їх надійне живлення.

"Все буде залежати, як я вже казав, від тактики, яку може застосувати ворог. Чи вони будуть обстрілювати, чи атакувати, наскільки масованими будуть ці атаки? Зараз дуже складно сказати", — сказав голова Укренерго.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Кудрицький розповів, чи готова українська енергосистема до зими. За його словами, цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року.