Обстрелы энергоинфраструктуры: какие регионы могут пострадать больше всего

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Укрэнерго

По опыту прошлого года враг часто концентрировал усилия на обстрелах энергоинфраструктуры вокруг крупных городов. Таким образом россияне пытались увеличить объем ущерба, причиненного именно гражданскому населению.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Какие регионы могут пострадать больше всего от вероятных обстрелов

Кудрицкий объяснил, что из опыта прошлого года оккупанты обстреливали энергетическую инфраструктуру вокруг крупных городов, потому что в городах сконцентрировано большее количество потребителей электроэнергии, критическая инфраструктура, теплообеспечение, водоснабжение. Другие виды критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнь нормального современного города.

Соответственно все внимание было сфокусировано вокруг этих крупных городских агломераций для того, чтобы обеспечить их надежное питание.

"Все будет зависеть, как я уже говорил, от тактики, которую может применить враг. Будут ли они обстреливать или атаковать, насколько массированными будут эти атаки? Сейчас очень сложно сказать", — сказал глава Укрэнерго.

Напомним, недавно Владимир Кудрицкий рассказал, готова ли украинская энергосистема к зиме. По его словам, этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году.