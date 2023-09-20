Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріли Карабаху: квазі-держава "Арцах" звинуватила Азербайджан у геноциді arrow

Обстріли Карабаху: квазі-держава "Арцах" звинуватила Азербайджан у геноциді

20 вересня 2023 12:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Обстріли Карабаху: квазі-держава "Арцах" звинуватила Азербайджан у геноциді
Знищення вірменськогої станції радіоелектронної боротьби. Фото: Міноборони Азербайджану
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Нагірному Карабаху тривають локальні антитерористичні заходи Азербайджану. Війська Вірменії втрачають позиції, авто та збройні установки. 

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану.

Читайте також:

Що відомо про антитеростичну операцію в Карабаху

Як повідомили у відомстві, локальні антитерористичні заходи, які проводяться Збройними Силами Азербайджанської Республіки в Карабахському економічному районі з 19 вересня, успішно продовжуються.

"Знешкоджено бойові позиції, автомобілі військового призначення, артилерійські та зенітно-ракетні установки, станції радіоелектронної боротьби та інші засоби військового призначення формувань збройних сил Вірменії", — йдеться у повідомленні.

Ввечері 19 вересня глава пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов повідомив, що під контролем Азербайджану в Карабаху перебувають понад 60 бойових позицій вірменських сил.

Як Карабах реагує на загострення конфлікту

Так зване "Міноборони Республіки Арцах" заявляє про жертви серед цивільних через обстріли. 

"Столиця Степанакерт та інші населені пункти наразі зазнають масованих артилерійських, ракетних обстрілів та авіаударів. Є жертви, зокрема серед мирного населення. Військова агресія, розв'язана Азербайджаном в умовах незаконної блокади Республіки Арцах, що триває, є неприкритим геноцидом", — йдеться у повідомленні.

До того ж організовані Азербайджаном гуманітарні коридори, Карабах називає "насильницьким переміщенням". 

"Міністерство оборони Азербайджану вже відкрито заявило про намір здійснити насильницьке переміщення 120 тисяч мешканців Арцаха, що рівносильне знищенню народу Арцаха як такого, його єдності та цілісності", — йдеться у заяві.

Також "Арцах" не визнає того факту, що Вірменія зумисно влаштовувала провокації.

"Влада Азербайджану в останні тижні готувала ґрунт для цього військового нападу, відкрито і хибно звинувачуючи Арцах та Вірменію у військових провокаціях. Слід наголосити, що жодна з цих підробок не була підтверджена доповідями російських миротворчих військ", — заявляє "Міноборони Арцаху".

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав антитерористичну операцію в Карабаху.

Також Азербайджан висунув умову для припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Водночас у Єревані почалися мітинги через загострення в Нагірному Карабасі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз