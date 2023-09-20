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Обстрелы Карабаха: квази-государство "Арцах" обвинило Азербайджан в геноциде

20 сентября 2023 12:06
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Валерия Пержун
редактор
Обстрелы Карабаха: квази-государство "Арцах" обвинило Азербайджан в геноциде
Уничтожение армянской радиоэлектронной станции борьбы. Фото: Минобороны Азербайджана
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Нагорном Карабахе продолжаются локальные антитеррористические меры Азербайджана. Войска Армении теряют позиции, автомобили и вооруженные установки.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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Как сообщили в ведомстве, локальные антитеррористические мероприятия, проводимые Вооруженными Силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе с 19 сентября, успешно продолжаются.

"Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении", — говорится в сообщении.

Вечером 19 сентября глава прессслужбы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что под контролем Азербайджана в Карабахе находятся более 60 боевых позиций армянских сил.

Как Карабах реагирует на обострение конфликта

Так называемое "Минобороны Республики Арцах" заявляет о жертвах среди гражданских из-за обстрелов.

"Столица Степанакерт и другие населенные пункты сейчас подвергаются массированным артиллерийским, ракетным обстрелам и авиаударам. Есть жертвы, в том числе среди мирного населения. Военная агрессия, развязанная Азербайджаном в условиях продолжающейся незаконной блокады Республики Арцах, является неприкрытым геноцидом", — идет сообщении.

К тому же организованные Азербайджаном гуманитарные коридоры Карабах называет "насильственным перемещением".

"Министерство обороны Азербайджана уже открыто заявило о намерении совершить насильственное перемещение 120 тысяч жителей Арцаха, что равносильно уничтожению народа Арцаха как такового, его единства и целостности", — говорится в заявлении.

Также "Арцах" не признает тот факт, что Армения намеренно устраивала провокации.

"Власти Азербайджана в последние недели готовили почву для этого военного нападения, открыто и ложно обвиняя Арцах и Армению в военных провокациях. Следует отметить, что ни одна из этих подделок не была подтверждена докладами российских миротворческих войск", — заявляет "Минобороны Арцаху".

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе.

Также Азербайджан выдвинул условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

В то же время в Ереване начались митинги из-за обострения в Нагорном Карабахе.

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