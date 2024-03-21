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Очільник Запорізької ОВА розповів про новий спосіб зомбування українських дітей на ТОТ

21 березня 2024 14:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Очільник Запорізької ОВА розповів про новий спосіб зомбування українських дітей на ТОТ
Діти у школі на ТОТ. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники підняли на новий рівень зомбування українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Відтепер у кожній школі зробили обов'язковим підняття російського триколору.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер, 21 березня.

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"Відтепер у кожній школі буде обов'язковою процедура підняття ворожого триколору та спів гімну окупантів", — повідомив Федоров.

Очільник ОВА додав, що вчити напам'ять гімн країни-агресора українських дітей змушували давно. Тепер зомбування досягло нових масштабів.

Раніше росіяни на ТОТ прибрали зі шкільної програми українську мову та вилучили усі книжки.

Учням, які виявили бажання вивчати її факультативно, викладають вчителі без досвіду за невідомими роздруківками замість підручника. Варто звернути увагу, що дітей на ТОТ, бажаючих вчити українську мову факультативно, виявилося багато, і окупантів це непокоїть.

Раніше ми повідомляли, що Федоров заявив, що в спорткомплексі в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Як виявилося, росіяни принесли гранатомет та під час демонстрації його дітям, натисли на курок.

Ворог завдав 476 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області за добу. Внаслідок обстрілів є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

діти
Україна
армія
Іван Федоров
окупація
Росія

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