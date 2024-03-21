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Глава Запорожской ОВА рассказал о новом способе зомбирования украинских детей на ВТО

21 марта 2024 14:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава Запорожской ОВА рассказал о новом способе зомбирования украинских детей на ВТО
Дети в школе на ТОТ. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики подняли на новый уровень зомбирование украинских детей на временно оккупированных территориях. Теперь в каждой школе сделали обязательным поднятие русского триколора.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в четверг, 21 марта.

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"Отныне в каждой школе будет обязательна процедура поднятия вражеского триколора и пение гимна оккупантов", — сообщил Федоров.

Глава ОВА добавил, что учить наизусть гимн страны-агрессора украинских детей заставляли давно. Теперь зомбирование достигло новых масштабов.

Ранее россияне на ВТО убрали из школьной программы украинский язык и изъяли все книги.

Ученикам, которые изъявили желание изучать ее факультативно, преподают учителя без опыта по неизвестным распечаткам вместо учебника. Стоит обратить внимание, что детей на ТОТ, желающих учить украинский язык факультативно, оказалось много, и это беспокоит оккупантов.

Ранее мы сообщали, что Федоров заявил, что в спорткомплексе во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Как оказалось, россияне принесли гранатомет и во время демонстрации его детям нажали на курок.

Враг нанес 476 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области в сутки. В результате обстрелов есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

дети
Украина
армия
Иван Федоров
оккупация
Россия

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