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Одіозна Ле Пен прокоментувала дозвіл Україні бити по РФ зброєю з Франції

6 липня 2024 14:45
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Ілля Рябінін
редактор
Марін Ле Пен висловилася про Україну та удари по РФ — що сказала
Марін Ле Пен під час виступу. Фото: REUTERS/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен зробила заяву щодо війни в Україні. Одіозна політикиня пообіцяла, що у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів обраний від її партії прем'єр-міністр не дасть Україні  атакувати Росію французькою зброєю.

Про це вона заявила в інтерв'ю американському телеканалу CNN

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За словами Ле Пен, дозвіл Києва використовувати французькі крилаті ракети SCALP  на території країни-агресорки вона скасує, як і введення до України армії Франції, що допускав президент країни Емманюель Макрон.

Вона додала, що єдиною "червоною лінією" щодо України є недопущення втягнення Парижа у війну через використання французьких ракет по тиловій військовій інфраструктурі Росії.

"Якщо президент хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну", — каже Ле Пен.

Натомість її опонент, глава партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що коли прем'єром стане або він, або кандидат з його партії, то він не дозволить Москві "просуватись по Україні", і висловив готовність воювати з Кремлем. 

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен відреагувала на публікацію російського МЗС у соцмережі X, яка стосувалася виборів у Франції. Вона схарактеризувала допис як "провокаційний".

Також вона заявляла, що не планує вступати до нового уряду чи обіймати посаду в парламенті Франції.

Франція Україна військові дії війна в Україні Росія Марін Ле Пен

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