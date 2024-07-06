Марін Ле Пен висловилася про Україну та удари по РФ — що сказала

Одіозна Ле Пен прокоментувала дозвіл Україні бити по РФ зброєю з Франції
Лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен зробила заяву щодо війни в Україні. Одіозна політикиня пообіцяла, що у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів обраний від її партії прем'єр-міністр не дасть Україні атакувати Росію французькою зброєю.
Про це вона заявила в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
Ле Пен знову висловилася про Україну
За словами Ле Пен, дозвіл Києва використовувати французькі крилаті ракети SCALP на території країни-агресорки вона скасує, як і введення до України армії Франції, що допускав президент країни Емманюель Макрон.
Вона додала, що єдиною "червоною лінією" щодо України є недопущення втягнення Парижа у війну через використання французьких ракет по тиловій військовій інфраструктурі Росії.
"Якщо президент хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну", — каже Ле Пен.
Натомість її опонент, глава партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що коли прем'єром стане або він, або кандидат з його партії, то він не дозволить Москві "просуватись по Україні", і висловив готовність воювати з Кремлем.
Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен відреагувала на публікацію російського МЗС у соцмережі X, яка стосувалася виборів у Франції. Вона схарактеризувала допис як "провокаційний".
Також вона заявляла, що не планує вступати до нового уряду чи обіймати посаду в парламенті Франції.
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