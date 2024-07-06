Марин Ле Пен высказалась об Украине и ударах по РФ — что сказала

Марин Ле Пен во время выступления. Фото: REUTERS/Yves Herman

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сделала заявление о войне в Украине. Одиозный политик пообещала, что в случае прихода к власти после второго тура парламентских выборов избранный от ее партии премьер-министр не даст Украине атаковать Россию французским оружием.

Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу CNN.

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По словам Ле Пен, разрешение Киева использовать французские крылатые ракеты SCALP на территории страны-агрессора она отменит, как и введение в Украину армии Франции, которое допускал президент страны, Эмманюэль Макрон.

Она добавила, что единственной "красной линией" в отношении Украины является недопущение втягивания Парижа в войну из-за использования французских ракет по тыловой военной инфраструктуре России.

"Если президент хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то войска не будут отправлены в Украину", — говорит Ле Пен.

Ее оппонент, глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что когда премьером станет либо он, либо кандидат от его партии, то он не позволит Москве "продвигаться по Украине", и выразил готовность воевать с Кремлем.

Напомним, ранее Марин Ле Пен отреагировала на публикацию российского МИД в соцсети X, которая касалась выборов во Франции. Она охарактеризовала сообщение как "провокационное".

Также она заявляла, что не планирует вступать в новое правительство или занимать должность в парламенте Франции.