Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Одну з ворожих ракет українські захисники примудрилися збити з кулемета arrow

Одну з ворожих ракет українські захисники примудрилися збити з кулемета

23 січня 2024 13:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Одну з ворожих ракет українські захисники примудрилися збити з кулемета
Кулемет "Браунінг збиває ворожу ціль. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ніч на 23 січня російські загарбники здійснили масовану ракетну атаку проти Києва та інших великих міст України. Втім, українські воїни вправно боронили свою землю. Одну з ворожих ракет вони збили, застосувавши кулемет "Брауніг".

Відео успішного збиття ворожої ракети з кулемета опублікував генерал Сергій Ноєв.

Читайте також:

Збили ракету з кулемета

Під час ракетної атаки російських окупантів проти України одну з ракет захисники знищили, застосувавши кулемет "Браунінг".

Унікальну успішну роботу мобільної вогневої групи вдалося зафільмувати. Загалом у Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога.

Що відомо про кулемет "Браунінга"

Кулемет "Браунінг" був розроблений в 1932 на основі Browning M1921, який почав проєктуватися на завершальній стадії Першої світової війни. Широко застосовувався під час Другої світової війни як у винищувальній, так в бомбардувальній авіації США.

Різні модифікації цього кулемету широко використовувалися армією США з 1930-х років до сьогодні, протягом Другої світової, Корейської, В'єтнамської, Іракської та інших війн. Цей кулемет полягає на озброєнні багатьох країн НАТО та інших країн. Він з дуже нечисленними модифікаціями залишається у використанні довше, ніж будь-які інші ручні типи озброєння в США. За конструкцією подібний до кулемету Браунінг M1919. Під час цих конфліктів була розроблена і зенітна модель даної зброї.

Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання в житлову інфраструктуру міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

війна
ЗСУ
Україна
ППО
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі