Одну з ворожих ракет українські захисники примудрилися збити з кулемета

Кулемет "Браунінг збиває ворожу ціль. Фото: скриншот

В ніч на 23 січня російські загарбники здійснили масовану ракетну атаку проти Києва та інших великих міст України. Втім, українські воїни вправно боронили свою землю. Одну з ворожих ракет вони збили, застосувавши кулемет "Брауніг".

Відео успішного збиття ворожої ракети з кулемета опублікував генерал Сергій Ноєв.

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Під час ракетної атаки російських окупантів проти України одну з ракет захисники знищили, застосувавши кулемет "Браунінг".

Унікальну успішну роботу мобільної вогневої групи вдалося зафільмувати. Загалом у Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога.

Що відомо про кулемет "Браунінга"

Кулемет "Браунінг" був розроблений в 1932 на основі Browning M1921, який почав проєктуватися на завершальній стадії Першої світової війни. Широко застосовувався під час Другої світової війни як у винищувальній, так в бомбардувальній авіації США.

Різні модифікації цього кулемету широко використовувалися армією США з 1930-х років до сьогодні, протягом Другої світової, Корейської, В'єтнамської, Іракської та інших війн. Цей кулемет полягає на озброєнні багатьох країн НАТО та інших країн. Він з дуже нечисленними модифікаціями залишається у використанні довше, ніж будь-які інші ручні типи озброєння в США. За конструкцією подібний до кулемету Браунінг M1919. Під час цих конфліктів була розроблена і зенітна модель даної зброї.

Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання в житлову інфраструктуру міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.