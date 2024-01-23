Одну из вражеских ракет украинские защитники умудрились сбить из пулемета

Пулемет "Браунинг сбивает враждебную цель. Фото: скриншот

В ночь на 23 января российские захватчики совершили массированную ракетную атаку против Киева и других крупных городов Украины. Впрочем, украинские воины умело защищали свою землю. Одну из вражеских ракет они сбили, применив пулемет "Браунинг".

Видео успешного сбивания вражеской ракеты с пулемета опубликовал генерал Сергей Ноев .

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Во время ракетной атаки российских окупантов против Украины одну из ракет защитники уничтожили, применив пулемет "Браунинг".

Уникальную успешную работу мобильной огневой группы удалось снять. В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет врага.

Что известно о пулемете "Браунинг"

Пулемет "Браунинг" был разработан в 1932 году на основе Browning M1921, который начал проектироваться на завершающей стадии Первой мировой войны. Широко применялся во время Второй мировой войны как в истребительной, так и в бомбардировочной авиации США.

Различные модификации этого пулемета широко использовались армией США с 1930-х годов до сегодняшнего дня, во время Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Иракской и других войн. Этот пулемет заключается в вооружении многих стран НАТО и других стран. Он с очень малочисленными модификациями остается в использовании дольше, чем любые другие ручные типы вооружения в США. По конструкции подобен пулемету Браунинг M1919. В ходе этих конфликтов была разработана и зенитная модель данного оружия.

Добавим, российские кафиры утром 23 января атаковали Киев . Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждение автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.