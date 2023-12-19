Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Офіс генпрокурора працює з російським бойовиком Саліковим, який втік у Нідерланди arrow

Офіс генпрокурора працює з російським бойовиком Саліковим, який втік у Нідерланди

19 грудня 2023 17:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Офіс генпрокурора працює з російським бойовиком Саліковим, який втік у Нідерланди
Колишній російський бойовик Ігор Саліков. Фото: Миротворец
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Офіс генерального прокурора займається дослідженням інформації від російського експолковника та "вагнерівця" Ігоря Салікова, який хоче дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді щодо воєнних злочинів РФ в Україні. Як відомо, українські пророри вже понад шість місяців працюють із Саліковим.

Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов в ефірі "Радіо Свобода".

Читайте також:

Співпраця з російським бойовиком

Він зазначив, що Ігор Саліков надає Україні свідчення про дії Росії з 2013 року, а саме з моменту підготовки до вторгнення та особливості повномасштабного вторгнення.

"Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження. Зараз нам важко казати щодо всієї інформації, яку надає нам ця людина. Це потребує перевірки у рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили і вона знайшла своє підтвердження", — пояснив Бєлоусов.

Що вже вдалося підтвердити

Він додав, що за допомогою даних, які озвучив Саліков, прокурори змоги підтвердити вбивство мирного жителя на Київщині.

Проте в Офісі генпрокурора не розповіли, яким чином розпочалася співпраця, проте додали, що така інформація може бути цінною та стане в нагоді для розгляду Міжнародним кримінальним судом, аби встановити всі деталі воєнних злочинів РФ в Україні. 

Нагадаємо, раніше колишній військовий Росії Ігор Саліков звернувся із заявою до Міжнародного кримінального суду. Він висловив готовність розповісти про злочини РФ та приватної військової організації "Редут" на території України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі