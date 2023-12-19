Офіс генпрокурора працює з російським бойовиком Саліковим, який втік у Нідерланди

Колишній російський бойовик Ігор Саліков. Фото: Миротворец

Офіс генерального прокурора займається дослідженням інформації від російського експолковника та "вагнерівця" Ігоря Салікова, який хоче дати свідчення в Міжнародному кримінальному суді щодо воєнних злочинів РФ в Україні. Як відомо, українські пророри вже понад шість місяців працюють із Саліковим.

Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Бєлоусов в ефірі "Радіо Свобода".

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Він зазначив, що Ігор Саліков надає Україні свідчення про дії Росії з 2013 року, а саме з моменту підготовки до вторгнення та особливості повномасштабного вторгнення.

"Він повідомив про певні воєнні злочини, деякі з них ми розслідуємо, і деякі з них уже знайшли своє підтвердження. Зараз нам важко казати щодо всієї інформації, яку надає нам ця людина. Це потребує перевірки у рамках розслідування. Але частину цієї інформації ми вже перевірили і вона знайшла своє підтвердження", — пояснив Бєлоусов.

Що вже вдалося підтвердити

Він додав, що за допомогою даних, які озвучив Саліков, прокурори змоги підтвердити вбивство мирного жителя на Київщині.

Проте в Офісі генпрокурора не розповіли, яким чином розпочалася співпраця, проте додали, що така інформація може бути цінною та стане в нагоді для розгляду Міжнародним кримінальним судом, аби встановити всі деталі воєнних злочинів РФ в Україні.

Нагадаємо, раніше колишній військовий Росії Ігор Саліков звернувся із заявою до Міжнародного кримінального суду. Він висловив готовність розповісти про злочини РФ та приватної військової організації "Редут" на території України.