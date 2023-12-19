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Офис генпрокурора работает с российским боевиком Саликовым, который сбежал в Нидерланды

19 декабря 2023 17:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Офис генпрокурора работает с российским боевиком Саликовым, который сбежал в Нидерланды
Бывший российский боевик Игорь Саликов. Фото: Миротворец
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Офис генерального прокурора занимается исследованием информации от российского экс-полковника и "вагнеровца" Игоря Саликова, который хочет дать показания в Международном уголовном суде по военным преступлениям РФ в Украине. Как известно, украинские пророры уже более шести месяцев работают с Саликовым.

Об этом заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Белоусов в эфире "Радио Свобода".

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Он отметил, что Игорь Саликов дает Украине свидетельства о действиях России с 2013 года, а именно с момента подготовки к вторжению и особенностях полномасштабного вторжения.

"Он сообщил об определенных военных преступлениях, некоторые из них мы расследуем, и некоторые из них уже нашли свое подтверждение. Сейчас нам сложно говорить о всей информации, которую предоставляет нам этот человек. Это требует проверки в рамках расследования. Но часть этой информации мы уже проверили и она нашла свое подтверждение", — объяснил Белоусов.

Что уже удалось подтвердить

Он добавил, что с помощью данных, озвученных Саликовым, прокуроры смогли подтвердить убийство мирного жителя в Киевской области.

Однако в Офисе генпрокурора не рассказали, каким образом началось сотрудничество, однако добавили, что такая информация может быть ценной и пригодится для рассмотрения Международным уголовным судом, чтобы установить все детали военных преступлений РФ в Украине.

Напомним, ранее бывший военный России Игорь Саликов обратился с заявлением в Международный уголовный суд. Он выразил готовность рассказать о преступлениях РФ и частной военной организации "Редут" на территории Украины.

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