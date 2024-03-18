Окупант поскаржився на постійне пияцтво серед солдатів РФ — перехоплення ГУР
Російський окупант під час телефонної розмови поскаржився на постійне пияцтво в підрозділі та наголосив, що він обурений діями ворожого командування. Він також розповів, про нові втрати в особовому складі російської армії.
Про це стало відомо з перехопленої розмови Головним управлінням розвідки України.
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Перехоплена розмова ворожого солдата
Росіянин поскаржився на постійне пияцтво бійців у підрозділі та розповів, що вісім солдатів РФ "Азов" взяв полон.
— Бігав від дрона-камікадзе. Короче, нас нашвидку збирали сюди. Х***і всілякої наговорили: "Там хохли наступають, розмотали, там нікого не залишилось. Зараз вас усіх на штурм". Всякої х***і нап****ли п***ри гнійні. В результаті, 8 людей "азовці" взяли в полон. Вони настільки були п'яними, що їх було неможливо розбудити, навіть шакала.
— А ці пятеро — "300-ті", є пятеро "300-тих".
Нагадаємо, загарбники скаржаться на великі втрати на фронті та майстерність Сил оборони. Окупанти розповіли, що деколи не мають навіть води, а Росія поширює, як у них все добре.
Також ми писали, що нещодавно під час штурмів бійці 10 бригади взяли в полон двох росіян, які скаржились, що не мають відповідної підготовки. Один із них сидів у в'язниці, іншого мобілізували прямо з роботи.
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