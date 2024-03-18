Оккупант пожаловался на постоянное пьянство среди солдат РФ — перехват ГУР
Российский оккупант во время телефонного разговора пожаловался на постоянное пьянство в подразделении и подчеркнул, что возмущен действиями вражеского командования. Он также рассказал о новых потерях в личном составе российской армии.
Об этом стало известно из перехваченного разговора Главным управлением разведки Украины.
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Перехваченный разговор вражеского солдата
Россиянин пожаловался на постоянное пьянство бойцов в подразделении и рассказал, что восемь солдат РФ "Азов" взял плен.
— Бегал от дрона-камикадзе. Короче, нас наскоро собирали сюда. Х*** и всяческой наговорили: "Там хохлы наступают, размотали, там никого не осталось. Сейчас вас всех на штурм". Всякой х***и нап****ли п***ры гнойные. В результате, 8 человек "азовцы" взяли в плен. Они настолько были пьяны, что их было невозможно разбудить, даже шакала.
— А эти пятеро — "300-е", есть пятеро "300-х".
Напомним, захватчики жалуются на большие потери на фронте и мастерство сил обороны. Оккупанты рассказали, что порой нет даже воды, а Россия распространяет, как у них все хорошо.
Также мы писали, что недавно во время штурмов бойцы 10 бригады взяли в плен двух россиян, которые жаловались, что не имеют соответствующей подготовки. Один из них сидел в тюрьме, другого мобилизовали прямо с работы.
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