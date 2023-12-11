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Окупант РФ, який розстріляв мешканця Київщини, отримав довічне ув'язнення

11 грудня 2023 13:35
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Козюк Тетяна
редактор
Окупант РФ, який розстріляв мешканця Київщини, отримав довічне ув'язнення
Російський окупант. Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Командир-розвідник Росії отримав заочне довічне ув'язнення. СБУ встановила, що він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині, а також власноруч розстріляв у спину 70-річного мешканця області. 

Про це повідомляє СБУ

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Повідомляється, що злочинцем виявився Дмитро Дьоготь, який обіймав посаду керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. 

Окупант брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині. У період тимчасової окупації наказував підлеглим проводити каральні акції, під час яких рашисти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. Ба більше, Дьоготь власноруч розстріляв чоловіка в спину. 

Рашист заочно отримав довічне ув'язнення

Так, рашист заочно отримав довічне ув'язнення. Наразі тривають заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини. 

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Колаж СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ворожого агента, який коригував удари по Києву, зокрема по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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