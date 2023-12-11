Окупант РФ, який розстріляв мешканця Київщини, отримав довічне ув'язнення

Російський окупант. Фото ілюстративне: Reuters

Командир-розвідник Росії отримав заочне довічне ув'язнення. СБУ встановила, що він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині, а також власноруч розстріляв у спину 70-річного мешканця області.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що злочинцем виявився Дмитро Дьоготь, який обіймав посаду керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Окупант брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині. У період тимчасової окупації наказував підлеглим проводити каральні акції, під час яких рашисти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. Ба більше, Дьоготь власноруч розстріляв чоловіка в спину.

Рашист заочно отримав довічне ув'язнення

Так, рашист заочно отримав довічне ув'язнення. Наразі тривають заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини.

Колаж СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ворожого агента, який коригував удари по Києву, зокрема по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йому загрожує довічне ув’язнення.