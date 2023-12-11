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Оккупант РФ, расстрелявший жителя Киевщины, получил пожизненное заключение

11 декабря 2023 13:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупант РФ, расстрелявший жителя Киевщины, получил пожизненное заключение
Российский оккупант. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Командир-разведчик России получил заочное пожизненное заключение. СБУ установила, что он принимал участие в захвате Бучанского района Киевской области, а также собственноручно расстрелял в спину 70-летнего жителя области.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что преступником оказался Дмитрий Деготь, занимавший должность руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Оккупант принимал участие в захвате Бучанского района Киевской области. В период временной оккупации предписывал подчиненным проводить карательные акции, во время которых решители похищали и убивали людей, а также грабили частные помещения. Более того, Деготь собственноручно расстрелял мужчину в спину.

Рашист заочно получил пожизненное заключение

Да, рашист заочно получил пожизненное заключение. В настоящее время продолжаются меры по установлению места нахождения осужденного для его наказания за преступления.

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Коллаж СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, корректировавшего удары по Киеву, в том числе по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение.

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