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Окупантам потрібна пауза у війні на кілька місяців, — Подоляк

14 вересня 2023 18:29
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Валерія Пержун
редактор
Окупантам потрібна пауза у війні на кілька місяців, — Подоляк
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: АрміяInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти хочуть отримати паузу у війні проти України. Вона може тривати близько 4-5 місяців.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За словами Михайла Подоляка, окупанти можуть різко зменшити активність в Україні.

"Основне завдання Росії сьогодні — організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (щонайменше), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України і припинивши обстріл/руйнування її тилових баз", — заявив радник ОП.

На його думку державі-терористу це потрібно для:

  • переозброєння армії;
  • додаткової мобілізації;
  • навчання;
  • організації нової логістики;
  • розгортання додаткових військових виробничих потужностей;
  • формування "коаліції втомлених війною" для тиску на суспільства в різних країнах.

Щоб досягнути бажаної перерви РФ йде на все, адже це суттєво вплине на подальший хід війни.

"Для цього використовуються всі ресурси — інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські… Однак будь-яка "пауза в інтересах Росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації", — пояснив Подоляк.

Михайло Подоляк розповів, для чого РФ пауза у війні
Скриншот повідомлення Михайла Подоляка

Нагадаємо, Данілов розповів, як завершиться війна РФ проти України.

Також у серпні стало відомо, що армія РФ влаштувала військові навчання просто на захопленій ЗАЕС.

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