Окупантам потрібна пауза у війні на кілька місяців, — Подоляк
Окупанти хочуть отримати паузу у війні проти України. Вона може тривати близько 4-5 місяців.
Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.
Навіщо РФ потрібна пауза у війні
За словами Михайла Подоляка, окупанти можуть різко зменшити активність в Україні.
"Основне завдання Росії сьогодні — організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (щонайменше), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України і припинивши обстріл/руйнування її тилових баз", — заявив радник ОП.
На його думку державі-терористу це потрібно для:
- переозброєння армії;
- додаткової мобілізації;
- навчання;
- організації нової логістики;
- розгортання додаткових військових виробничих потужностей;
- формування "коаліції втомлених війною" для тиску на суспільства в різних країнах.
Щоб досягнути бажаної перерви РФ йде на все, адже це суттєво вплине на подальший хід війни.
"Для цього використовуються всі ресурси — інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські… Однак будь-яка "пауза в інтересах Росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації", — пояснив Подоляк.
Нагадаємо, Данілов розповів, як завершиться війна РФ проти України.
Також у серпні стало відомо, що армія РФ влаштувала військові навчання просто на захопленій ЗАЕС.