Окупантам потрібна пауза у війні на кілька місяців, — Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: АрміяInform

Окупанти хочуть отримати паузу у війні проти України. Вона може тривати близько 4-5 місяців.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За словами Михайла Подоляка, окупанти можуть різко зменшити активність в Україні.

"Основне завдання Росії сьогодні — організувати оперативну паузу на 4-5 місяців (щонайменше), різко знизивши інтенсивність бойових дій, зупинивши наступальні операції України і припинивши обстріл/руйнування її тилових баз", — заявив радник ОП.

На його думку державі-терористу це потрібно для:

переозброєння армії;

додаткової мобілізації;

навчання;

організації нової логістики;

розгортання додаткових військових виробничих потужностей;

формування "коаліції втомлених війною" для тиску на суспільства в різних країнах.

Щоб досягнути бажаної перерви РФ йде на все, адже це суттєво вплине на подальший хід війни.

"Для цього використовуються всі ресурси — інформаційні, дипломатичні, кулуарні, лобістські… Однак будь-яка "пауза в інтересах Росії" насправді неминуче призведе до подальшої ескалації", — пояснив Подоляк.

Скриншот повідомлення Михайла Подоляка

Нагадаємо, Данілов розповів, як завершиться війна РФ проти України.

Також у серпні стало відомо, що армія РФ влаштувала військові навчання просто на захопленій ЗАЕС.