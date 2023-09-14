Оккупантам нужна пауза в войне на несколько месяцев, — Подоляк
Оккупанты хотят получить паузу в войне против Украины. Она может продлится около 4-5 месяцев.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Зачем РФ нужна пауза в войне
По словам Михаила Подоляка, оккупанты могут резко снизить активность в Украине.
"Основная задача России сегодня — организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (по меньшей мере), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрел/разрушение ее тыловых баз", — заявил советник ОП.
По его мнению, государству-террористу это нужно для:
- перевооружение армии;
- дополнительной мобилизации;
- обучение;
- организации новой логистики;
- развертывание дополнительных военных производственных мощностей;
- формирование "коалиции уставших войной" для давления на общества в разных странах.
Чтобы добиться желаемого перерыва РФ идет на все, ведь это существенно повлияет на дальнейший ход войны.
"Для этого используются все ресурсы — информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские… Однако любая "пауза в интересах России" действительно неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", — пояснил Подоляк.
Напомним, Данилов рассказал, как завершится война РФ против Украины.
Также в августе стало известно, что армия РФ устроила военные учения прямо на захваченной ЗАЭС.