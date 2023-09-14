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Оккупантам нужна пауза в войне на несколько месяцев, — Подоляк

14 сентября 2023 18:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Оккупантам нужна пауза в войне на несколько месяцев, — Подоляк
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Оккупанты хотят получить паузу в войне против Украины. Она может продлится около 4-5 месяцев.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Зачем РФ нужна пауза в войне

По словам Михаила Подоляка, оккупанты могут резко снизить активность в Украине.

"Основная задача России сегодня — организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (по меньшей мере), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрел/разрушение ее тыловых баз", — заявил советник ОП.

По его мнению, государству-террористу это нужно для:

  • перевооружение армии;
  • дополнительной мобилизации;
  • обучение;
  • организации новой логистики;
  • развертывание дополнительных военных производственных мощностей;
  • формирование "коалиции уставших войной" для давления на общества в разных странах.

Чтобы добиться желаемого перерыва РФ идет на все, ведь это существенно повлияет на дальнейший ход войны.

"Для этого используются все ресурсы — информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские… Однако любая "пауза в интересах России" действительно неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", — пояснил Подоляк.

Михаил Подоляк рассказал, для чего РФ пауза в войне
Скриншот сообщения Михаила Подоляка

Напомним, Данилов рассказал, как завершится война РФ против Украины.

Также в августе стало известно, что армия РФ устроила военные учения прямо на захваченной ЗАЭС.

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