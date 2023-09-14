Оккупантам нужна пауза в войне на несколько месяцев, — Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: АрмияInform

Оккупанты хотят получить паузу в войне против Украины. Она может продлится около 4-5 месяцев.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По словам Михаила Подоляка, оккупанты могут резко снизить активность в Украине.

"Основная задача России сегодня — организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (по меньшей мере), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные операции Украины и прекратив обстрел/разрушение ее тыловых баз", — заявил советник ОП.

По его мнению, государству-террористу это нужно для:

перевооружение армии;

дополнительной мобилизации;

обучение;

организации новой логистики;

развертывание дополнительных военных производственных мощностей;

формирование "коалиции уставших войной" для давления на общества в разных странах.

Чтобы добиться желаемого перерыва РФ идет на все, ведь это существенно повлияет на дальнейший ход войны.

"Для этого используются все ресурсы — информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские… Однако любая "пауза в интересах России" действительно неизбежно приведет к дальнейшей эскалации", — пояснил Подоляк.

Скриншот сообщения Михаила Подоляка

Напомним, Данилов рассказал, как завершится война РФ против Украины.

Также в августе стало известно, что армия РФ устроила военные учения прямо на захваченной ЗАЭС.