Окупанти протягом дня інтенсивно обстрілюють Нікопольщину

Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські війська протягом дня інтенсивно обстрілювали територію Нікопольщини. Внаслідок атаки загинула жінка та постраждало шість людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер, 29 серпня.

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Під обстрілами опинилися районний центр, а також громади Покровська, Червоногригорівська та Марганецька. Окупанти завдали ударів з артилерії, скидали понад 10 боєприпасів з дронів, серед яких були й дрони-камікадзе.

У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 42-річна жінка. Крім того, поранення отримали шестеро людей.

Ворожі атаки призвели до значних руйнувань: пошкоджено торговельний центр, навчальний заклад, 8 багатоквартирних будинків, 13 приватних осель, 5 господарських споруд, лінії електропередач, а також знищено автомобіль та пошкоджено газопровід.