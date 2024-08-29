Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти атакують Нікопольщину протягом усього дня — є постраждалі та загибла arrow

Окупанти атакують Нікопольщину протягом усього дня — є постраждалі та загибла

29 серпня 2024 19:08
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Окупанти протягом дня інтенсивно обстрілюють Нікопольщину
Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Російські війська протягом дня інтенсивно обстрілювали територію Нікопольщини. Внаслідок атаки загинула жінка та постраждало шість людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Обстріли Нікопольщини 29 серпня

Під обстрілами опинилися районний центр, а також громади Покровська, Червоногригорівська та Марганецька. Окупанти завдали ударів з артилерії, скидали понад 10 боєприпасів з дронів, серед яких були й дрони-камікадзе.

У Нікополі внаслідок обстрілу загинула 42-річна жінка. Крім того, поранення отримали шестеро людей.

Ворожі атаки призвели до значних руйнувань: пошкоджено торговельний центр, навчальний заклад, 8 багатоквартирних будинків, 13 приватних осель, 5 господарських споруд, лінії електропередач, а також знищено автомобіль та пошкоджено газопровід.

  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
  • Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
    Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак/Telegram
1 / 8

Також важливі новини дня по темі:

війна Україна Дніпропетровська область Нікополь дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:35 У Львівській області виявили автомобіль з фальшивими 54 тис. доларів — що відомо

19:34 Під Києвом в ДТП потрапив нардеп Копитін — що відомо про його стан

19:30 За літо поліція затримала понад 70 паліїв військового транспорту — кого вербують росспецслужби

19:17 Реконструкція каналізації за 80 мільйонів — міськрада на Одещині шукає підрядника

19:15 В Україні нібито зазнав авіатрощі винищувач F-16, — WSJ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

19:11 Кудрицький пояснив, що буде підтримувати енергосистему взимку

19:08 Окупанти атакують Нікопольщину протягом усього дня — є постраждалі та загибла

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

18:44 У Німеччині показали новітню зброю, яка вирушить на фронт в Україні

18:43 Улов на 300 тисяч — на Одещині викрили браконьєрів

19:35 У Львівській області виявили автомобіль з фальшивими 54 тис. доларів — що відомо

19:34 Під Києвом в ДТП потрапив нардеп Копитін — що відомо про його стан

19:30 За літо поліція затримала понад 70 паліїв військового транспорту — кого вербують росспецслужби

19:17 Реконструкція каналізації за 80 мільйонів — міськрада на Одещині шукає підрядника

19:15 В Україні нібито зазнав авіатрощі винищувач F-16, — WSJ

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

19:11 Кудрицький пояснив, що буде підтримувати енергосистему взимку

19:08 Окупанти атакують Нікопольщину протягом усього дня — є постраждалі та загибла

18:44 У Німеччині показали новітню зброю, яка вирушить на фронт в Україні

18:43 Улов на 300 тисяч — на Одещині викрили браконьєрів

18:26 У Тисі знову загинув чоловік під час спроби покинути Україну

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році