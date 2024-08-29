Оккупанты в течение дня интенсивно обстреливают Никопольщину

Последствия атаки. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Российские войска в течение дня интенсивно обстреливали территорию Никопольщины. В результате атаки погибла женщина и пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в четверг, 29 августа.

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Под обстрелами оказались районный центр, а также громады Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая. Оккупанты нанесли удары с артиллерии, сбрасывали более 10 боеприпасов с дронов, среди которых были и дроны-камикадзе.

В Никополе в результате обстрела погибла 42-летняя женщина. Кроме того, ранения получили шесть человек.

Вражеские атаки привели к значительным разрушениям: поврежден торговый центр, учебное заведение, 8 многоквартирных домов, 13 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, линии электропередач, а также уничтожен автомобиль и поврежден газопровод.