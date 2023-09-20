Пожежник гасить пожежу вночі. Фото (ілюстративне): ДСНС

У ніч проти 20 вересня російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці Полтавської області. Наразі відомо, що постраждалих немає.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Читайте також:

Обстріл Кременчука 20 вересня

"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА", — розповідає Лунін.

Однак окупанти поцілили у нафтопереробний завод у Кременчуці. На місці сталася пожежа. Відомо, що зараз там працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.

Наразі відомо, що постраждалих немає.

Нагадаємо, ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані.