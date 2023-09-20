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Оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

20 сентября 2023 08:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Пожарный тушит пожар ночью. Фото (иллюстративное): ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Пока известно, что пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Обстрел Кременчуга 20 сентября

"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавскую область. Наша ПВО хорошо отработала по вражеских БпЛА", — рассказывает Лунин.

Однако оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. На месте произошел пожар. Известно, что сейчас там работают соответствующие службы. Работа завода временно прекращена.

Пока известно, что пострадавших нет.

обстрел Кременчуга 20 сентября

Напомним, ночь на 19 сентября российские террористы атаковали Львов "шахедами". В результате обстрела возник пожар на промышленном складе. Также есть погибший и травмированы.

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