Пожарный тушит пожар ночью. Фото (иллюстративное): ГСЧС

В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Пока известно, что пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Обстрел Кременчуга 20 сентября

"Сегодня ночью россияне неоднократно атаковали Полтавскую область. Наша ПВО хорошо отработала по вражеских БпЛА", — рассказывает Лунин.

Однако оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. На месте произошел пожар. Известно, что сейчас там работают соответствующие службы. Работа завода временно прекращена.

Пока известно, что пострадавших нет.

Напомним, ночь на 19 сентября российские террористы атаковали Львов "шахедами". В результате обстрела возник пожар на промышленном складе. Также есть погибший и травмированы.