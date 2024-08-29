Обстріл Сумської області 29 серпня — наслідки атаки

Рятувальник ліквідовує пожежу в Сумській області внаслідок обстрілу. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти завдали ударів по Сумській області. Внаслідок атак сталося дві пожежі.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Російський обстріл Сумської області

Через вечірні та нічні атаки окупанти зруйнували будівлі та приміщення. Рятувальники вже ліквідували дві пожежі.

Також співробітники ДСНС обстежили території, які опинилися під обстрілом противника.