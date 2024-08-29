Обстріл Сумської області 29 серпня — наслідки атаки

Окупанти атакували Сумську область — у ДСНС показали ліквідацію наслідків
29 серпня 2024 15:41
Рятувальник ліквідовує пожежу в Сумській області внаслідок обстрілу. Фото: скриншот з відео
Російські окупанти завдали ударів по Сумській області. Внаслідок атак сталося дві пожежі.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 29 серпня.
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Через вечірні та нічні атаки окупанти зруйнували будівлі та приміщення. Рятувальники вже ліквідували дві пожежі.
Також співробітники ДСНС обстежили території, які опинилися під обстрілом противника.
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