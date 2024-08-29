Обстрел Сумской области 29 августа — последствия атаки

Оккупанты атаковали Сумскую область — в ГСЧС показали ликвидацию последствий
29 августа 2024 15:41
Спасатель ликвидирует пожар в Сумской области в результате обстрела. Фото: скриншот с видео
Российские оккупанты нанесли удары по Сумской области. В результате атак произошло два пожара.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в четверг, 29 августа.
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Из-за вечерних и ночных атак оккупанты разрушили здания и помещения. Спасатели уже ликвидировали два пожара.
Также сотрудники ГСЧС обследовали территории, оказавшиеся под обстрелом противника.
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