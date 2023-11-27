Окупанти атакували теплоелектростанцію у прифронтовій області — є серйозні пошкодження
Російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.
Про це повідомляє ДТЕК.
Наслідки атаки на енергетичний об'єкт
У відомстві додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Без електроенергії залишилися жителі одного з населених пунктів, який знаходиться біля станції.
"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання", — наголосили у повідомленні.
Наразі фахівці роблять всі необхідні роботи, аби підтримувати надійну роботу української енергосистеми.
Також компанія погоджує свої дії з НЕК "Укренерго".
Нагадаємо, на Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса — Кучурган. Обмеження уже набули чинності.
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