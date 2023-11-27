Окупанти атакували теплоелектростанцію у прифронтовій області — є серйозні пошкодження

Обстріл однієї із ТЕС в Україні. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Сьогодні, 27 листопада, через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

Про це повідомляє ДТЕК.

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У відомстві додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Без електроенергії залишилися жителі одного з населених пунктів, який знаходиться біля станції.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання", — наголосили у повідомленні.

Наразі фахівці роблять всі необхідні роботи, аби підтримувати надійну роботу української енергосистеми.

Також компанія погоджує свої дії з НЕК "Укренерго".

Скриншот допису з Telegram ДТЕК

Нагадаємо, на Одещині через негоду без електропостачання перебувають 179 населених пунктів. Також тимчасово перекрито рух для великовантажних транспортних засобів на трасі М-16 Одеса — Кучурган. Обмеження уже набули чинності.