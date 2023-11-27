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Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию в прифронтовой области — есть серьезные повреждения

27 ноября 2023 11:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию в прифронтовой области — есть серьезные повреждения
Обстрел одной из ТЭС в Украине. Иллюстративное фото: ДТЭК
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Сегодня, 27 ноября, из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая находится в прифронтовой области.

Об этом сообщает ДТЭК.

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В ведомстве добавили, что в результате обстрела пострадавших нет.

Без электроэнергии остались жители одного из населенных пунктов, находящегося возле станции.

"Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения", — подчеркнули в сообщении.

Специалисты делают все необходимые работы, чтобы поддерживать надежную работу украинской энергосистемы.

Также компания согласовывает свои действия с НЭК "Укрэнерго".

обстрел ТЭЦ
Скриншот сообщения из Telegram ДТЭК

Напомним, в Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса — Кучурган. Ограничения уже вступили в силу.

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