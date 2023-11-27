Оккупанты атаковали теплоэлектростанцию в прифронтовой области — есть серьезные повреждения
Российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Сегодня, 27 ноября, из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, которая находится в прифронтовой области.
Об этом сообщает ДТЭК.
Последствия атаки на энергетический объект
В ведомстве добавили, что в результате обстрела пострадавших нет.
Без электроэнергии остались жители одного из населенных пунктов, находящегося возле станции.
"Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения", — подчеркнули в сообщении.
Специалисты делают все необходимые работы, чтобы поддерживать надежную работу украинской энергосистемы.
Также компания согласовывает свои действия с НЭК "Укрэнерго".
Напомним, в Одесской области из-за непогоды без электроснабжения находятся 179 населенных пунктов. Также временно перекрыто движение для большегрузных транспортных средств на трассе М-16 Одесса — Кучурган. Ограничения уже вступили в силу.
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