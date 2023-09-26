Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти ґвалтували на Херсонщині жінок віком від 19 до 83 років, — комісія ООН arrow

Окупанти ґвалтували на Херсонщині жінок віком від 19 до 83 років, — комісія ООН

26 вересня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти ґвалтували на Херсонщині жінок віком від 19 до 83 років, — комісія ООН
Жінка плаче. Фото: vikna.tv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Комісія ООН з воєнних злочинів заявила, що російські солдати вчиняли акти сексуального насильства щодо жінок віком від 19 до 83 років на окупованих територіях Херсонської області. При цьому родичів жертв часто утримували поряд, змушуючи їх бути свідками цих жахливих подій.

Про це повідомив керівник комісії Ерік Мьосе.

Читайте також:

Окупанти ґвалтували всіх жінок

Звіт ООН вказує на заперечення з боку Російської Федерації причетності до скоєних злочинів та атак на громадянське населення в Україні.

Проте, як зазначив Мьосе, всі спроби комісії зв'язатися з Росією не мали успіху.

Крім того, на слуханнях Ради ООН з прав людини з цього питання не представлено жодного представника Москви для надання пояснень щодо звинувачень.

Нагадаємо, що прокурори з Херсонської області звинуватили військовослужбовця з Росії за порушення законів і принципів ведення війни. Окупант систематично ґвалтував і залякував місцеву мешканку.

Також ми повідомляли, що прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування щодо 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-го стрілецького батальйону ЗС РФ із позивним "Бублик". Військовослужбовець чинив сексуальне насильство щодо мирної мешканки Ізюмщини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз