Окупанти ґвалтували на Херсонщині жінок віком від 19 до 83 років, — комісія ООН

Жінка плаче. Фото: vikna.tv

Комісія ООН з воєнних злочинів заявила, що російські солдати вчиняли акти сексуального насильства щодо жінок віком від 19 до 83 років на окупованих територіях Херсонської області. При цьому родичів жертв часто утримували поряд, змушуючи їх бути свідками цих жахливих подій.

Про це повідомив керівник комісії Ерік Мьосе.

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Звіт ООН вказує на заперечення з боку Російської Федерації причетності до скоєних злочинів та атак на громадянське населення в Україні.

Проте, як зазначив Мьосе, всі спроби комісії зв'язатися з Росією не мали успіху.

Крім того, на слуханнях Ради ООН з прав людини з цього питання не представлено жодного представника Москви для надання пояснень щодо звинувачень.

Нагадаємо, що прокурори з Херсонської області звинуватили військовослужбовця з Росії за порушення законів і принципів ведення війни. Окупант систематично ґвалтував і залякував місцеву мешканку.

Також ми повідомляли, що прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування щодо 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-го стрілецького батальйону ЗС РФ із позивним "Бублик". Військовослужбовець чинив сексуальне насильство щодо мирної мешканки Ізюмщини.