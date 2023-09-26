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Оккупанты насиловали на Херсонщине женщин в возрасте от 19 до 83 лет, — комиссия ООН

26 сентября 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты насиловали на Херсонщине женщин в возрасте от 19 до 83 лет, — комиссия ООН
Женщина плачет. Фото: vikna.tv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Комиссия ООН по военным преступлениям заявила, что российские солдаты совершали акты сексуального насилия в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет на оккупированных территориях Херсонской области.  При этом родственников жертв часто держали рядом, заставляя их быть свидетелями этих ужасающих событий.

Об этом сообщил руководитель комиссии Эрик Месе.

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Отчет ООН указывает на отрицание со стороны Российской Федерации причастности к совершенным злодеяниям и атакам на гражданское население в Украине. 

Тем не менее, как отметил Месе, все попытки комиссии связаться с Россией не увенчались успехом.

Кроме того, на слушаниях Совета ООН по правам человека по данному вопросу не представлен ни один представитель Москвы для дачи объяснений по предъявленным обвинениям.

Напомним, что прокуроры из Херсонской области предъявили обвинение военнослужащему из России за нарушение законов и принципов ведения войны. Оккупант систематически насиловал и запугивал местную жительницу.

Также мы сообщали, что прокуратура и СБУ завершили специальное досудебное расследование в отношении 35-летнего командира расчета ОРВ 1-го стрелкового батальона ВС РФ с позывным "Бублик". Военнослужащий совершал сексуальное насилие в отношении мирной жительницы Изюмщины.

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