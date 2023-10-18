Окупанти маскуються під українське радіомовлення на Харківщині, — ОВА

Жінка слухає радіо в авто. Фото: freepik.com

Росіяни намагаються поширювати дезінформацію, зокрема й через радіомовлення. Так, цього разу окупанти вдалися до маскування під "Слобожанське FM" в Харківській області.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

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"У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM", — зазначили в ОВА.

Адміністрація додала, що це вже не вперше росіяни намагаються видавати дезінформацію за українське радіомовлення серед мешканців Харківської області.

Також в ОВА закликали споживати лише перевірену інформацію та надали список частот "Слобожанське FM":

Балаклія — 104,9 МГц;

Зміїв — 90,8 МГц;

Близнюки — 100,1 МГц;

Барвінкове — 103,4 МГц.

Джерело: t.me/kharkivoda

Нагадаємо, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють новий фейк про те, що в Україні залишилося 23 мільйони осіб, а продовжувати військові дії можуть лише 3,5 мільйона українців. Однак, це не є правдою.