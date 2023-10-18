Окупанти маскуються під українське радіомовлення на Харківщині, — ОВА
Росіяни намагаються поширювати дезінформацію, зокрема й через радіомовлення. Так, цього разу окупанти вдалися до маскування під "Слобожанське FM" в Харківській області.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Окупанти маскуються під українське радіомовлення
"У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM", — зазначили в ОВА.
Адміністрація додала, що це вже не вперше росіяни намагаються видавати дезінформацію за українське радіомовлення серед мешканців Харківської області.
Також в ОВА закликали споживати лише перевірену інформацію та надали список частот "Слобожанське FM":
- Балаклія — 104,9 МГц;
- Зміїв — 90,8 МГц;
- Близнюки — 100,1 МГц;
- Барвінкове — 103,4 МГц.
Нагадаємо, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють новий фейк про те, що в Україні залишилося 23 мільйони осіб, а продовжувати військові дії можуть лише 3,5 мільйона українців. Однак, це не є правдою.
Читайте Новини.LIVE!