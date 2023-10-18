Оккупанты маскируются под украинское радиовещание на Харьковщине, — ОВА
Россияне пытаются распространять дезинформацию, в том числе через радиовещание. Так, на этот раз оккупанты прибегли к маскировке под "Слобожанское FM" в Харьковской области.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Оккупанты маскируются под украинское радиовещание
"В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM", — отметили в ОВА.
Администрация добавила, что это уже не первый раз россияне пытаются выдавать дезинформацию за украинское радиовещание среди жителей Харьковской области.
Также в ОВА призвали потреблять только проверенную информацию и предоставили список частот "Слобожанское FM":
- Балаклея — 104,9 МГц;
- Змиев — 90,8 МГц;
- Близнецы — 100,1 МГц;
- Барвенково — 103,4 МГц.
Напомним, что российские пропагандистские СМИ распространяют новый фейк о том, что в Украине осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут только 3,5 миллиона украинцев. Однако это не является правдой.
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