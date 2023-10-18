Оккупанты маскируются под украинское радиовещание на Харьковщине, — ОВА

Женщина слушает радио в автомобиле. Фото: freepik.com

Россияне пытаются распространять дезинформацию, в том числе через радиовещание. Так, на этот раз оккупанты прибегли к маскировке под "Слобожанское FM" в Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

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"В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM", — отметили в ОВА.

Администрация добавила, что это уже не первый раз россияне пытаются выдавать дезинформацию за украинское радиовещание среди жителей Харьковской области.

Также в ОВА призвали потреблять только проверенную информацию и предоставили список частот "Слобожанское FM":

Балаклея — 104,9 МГц;

Змиев — 90,8 МГц;

Близнецы — 100,1 МГц;

Барвенково — 103,4 МГц.

Источник: t.me/kharkivoda

Напомним, что российские пропагандистские СМИ распространяют новый фейк о том, что в Украине осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут только 3,5 миллиона украинцев. Однако это не является правдой.