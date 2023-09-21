Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Херсона 19 вересня. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

У ніч проти 21 вересня, росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинули та, як мінімум, п'ятеро — поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Читайте також:

Нічний обстріл Херсона 21 вересня

Як відомо, сьогодні вночі, 21 вересня, російські терористи обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили в гуртожиток, де спали люди. Станом на зараз відомо про двох загиблих мирних жителів.

"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, зранку 21 вересня, росіяни атакували Київ. Сили ППО збили усі 20 ворожих ракет над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

Через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі.