Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона: є загиблі та поранені
У ніч проти 21 вересня, росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинули та, як мінімум, п'ятеро — поранені.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Нічний обстріл Херсона 21 вересня
Як відомо, сьогодні вночі, 21 вересня, російські терористи обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили в гуртожиток, де спали люди. Станом на зараз відомо про двох загиблих мирних жителів.
"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", — розповіли в ОВА.
Нагадаємо, зранку 21 вересня, росіяни атакували Київ. Сили ППО збили усі 20 ворожих ракет над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.
Через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі.