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Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона: є загиблі та поранені

21 вересня 2023 08:00
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Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона: є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу Херсона 19 вересня. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
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У ніч проти 21 вересня, росіяни накрили вогнем житлові квартали Херсона. Внаслідок атаки двоє людей загинули та, як мінімум, п'ятеро — поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА

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Як відомо, сьогодні вночі, 21 вересня, російські терористи обстріляли житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили в гуртожиток, де спали люди. Станом на зараз відомо про двох загиблих мирних жителів. 

"61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", — розповіли в ОВА. 

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Нагадаємо, зранку 21 вересня, росіяни атакували Київ. Сили ППО збили усі 20 ворожих ракет над столицею, проте внаслідок падіння уламків є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

Через ранковий обстріл у Києві низка електропоїздів інтерсіті затримується. Є деякі зміни в русі. 

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