Оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона: есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Херсона 19 сентября. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

В ночь на 21 сентября, россияне накрыли огнем жилые кварталы Херсона. В результате атаки два человека погибли и, как минимум, пятеро ранены.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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Сегодня ночью, 21 сентября, российские террористы обстреляли жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в общежитие, где спали люди. По состоянию на данный момент известно о двух погибших мирных жителях.

"61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте", — рассказали в ОВА.

Напомним, утром 21 сентября россияне атаковали Киев. Силы ПВО сбили все 20 вражеских ракет над столицей, однако в результате падения обломков есть повреждения в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Подходящие службы работают на месте.

Из-за утренних обстрелов в Киеве ряд электропоездов интерсити задерживается. Есть некоторые изменения в движении.