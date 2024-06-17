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Окупанти намагаються прорватися на Курахівському напрямку — у Генштабі розповіли про ситуацію

17 червня 2024 13:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Росіяни намагаються прорвати оборону на двох напрямках — зведення Генштабу 17 червня
Український військовий відбиває атаки росіян. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

На Курахівському напрямку російські війська не лишають спроб прорвати оборону України. Бійці Збройних сил успішно відбивають атаки окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні у понеділок, 17 червня. 

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На Курахівському напрямку ворог атакує в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 

"Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено  ворожу станцію РЕБ", — йдеться у повідомленні.

Також на Покровському напрямку російська армія здійснила 14 спроб витіснити з позицій українських бійців. Там ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено.

"Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний", — йдеться у повідомленні.

Втрати противника 

Минулої доби росіяни втратили 1080 осіб. 

"Також ворог втратив два танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 12 одиниць спеціальної техніки", — розповідають у Генштабі.

Удари по позиціях ЗСУ

Минулої доби Росія обстрілювала позиції ЗСУ ракетами та КАБами.

"Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні.

Зведення Генштабу
Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Раніше речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що на сьогоднішній день найбільш запеклі бої сьогодні тривають на Покровському та Курахівському напрямках. При цьому ворог намагається накопичити сили на Сумському і Чернігівському напрямку.

Також Інститут з вивчення війни повідомив, що російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Водночас українські захисники мають там успіх та витісняють ворога з територій.

Донецька область
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