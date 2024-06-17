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Оккупанты пытаются прорваться на Кураховском направлении — в Генштабе рассказали о ситуации

17 июня 2024 13:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россияне пытаются прорвать оборону по двум направлениям — сводка Генштаба 17 июня
Украинский военный отражает атаки россиян. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

На Кураховском направлении российские войска не оставляют попыток прорвать оборону Украины. Бойцы Вооруженных сил успешно отбивают атаки окупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке в понедельник, 17 июня.

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На Кураховском направлении враг атакует в районах Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки.

"Четыре атаки оккупантов украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм у Красногоровки. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, уничтожена вражеская станция РЭБ", — говорится в сообщении.

Также на Покровском направлении российская армия предприняла 14 попыток вытеснить с позиций украинских бойцов. Там враг понес существенные потери: 321 оккупант убит и ранен.

"Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. У последней враг наиболее активен", — говорится в сообщении.

Потери противника

За прошедшие сутки россияне потеряли 1080 человек.

"Также враг потерял два танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, восемь БпЛА оперативно-тактического уровня, 24 автомобиля и 12 единиц специальной техники", — рассказывают в Генштабе.

Удары по позициям ВСУ

За прошедшие сутки Россия обстреливала позиции ВСУ ракетами и КАБами.

"В целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 3 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 66 КАБов), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня", — говорится в сообщении.

Сводка Генштаба
Возведение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что на сегодняшний день наиболее ожесточенные бои сегодня продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. При этом враг пытается накопить силы на Сумском и Черниговском направлении.

Также Институт по изучению войны сообщил, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Харьковском направлении . В то же время, украинские защитники имеют там успех и вытесняют врага с территорий.

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