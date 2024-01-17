Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні, 17 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Зафіксовано 12 влучань дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл Дніпропетровської області

Під ворожим вогнем опинилися:

Нікополь;

Покровська сільська громада;

Марганецька громада:

Мирівська громада.

"Увесь день російська армія гатила по Нікопольщині. Загалом — 12 влучань дронами-камікадзе. Чотири артобстріли", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, хлопці, які постраждали під час однієї з атак, наразі перебувають у лікарні.

Окупанти пошкодили магазин, будівлю, що не використовувалася, автомобіль, газогін та лінію електропередач.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії сьогодні, 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.