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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — зафіксовано 12 влучань

17 січня 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — зафіксовано 12 влучань
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Зафіксовано 12 влучань дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Під ворожим вогнем опинилися:

  • Нікополь;
  • Покровська сільська громада;
  • Марганецька громада:
  • Мирівська громада.

"Увесь день російська армія гатила по Нікопольщині. Загалом — 12 влучань дронами-камікадзе. Чотири артобстріли", — розповів Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 17 січня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, хлопці, які постраждали під час однієї з атак, наразі перебувають у лікарні.

Окупанти пошкодили магазин, будівлю, що не використовувалася, автомобіль, газогін та лінію електропередач.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії сьогодні, 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. 

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.

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росіяни
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