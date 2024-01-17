Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — зафіксовано 12 влучань
Сьогодні, 17 січня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Зафіксовано 12 влучань дронами-камікадзе.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
Під ворожим вогнем опинилися:
- Нікополь;
- Покровська сільська громада;
- Марганецька громада:
- Мирівська громада.
"Увесь день російська армія гатила по Нікопольщині. Загалом — 12 влучань дронами-камікадзе. Чотири артобстріли", — розповів Лисак.
За його словами, хлопці, які постраждали під час однієї з атак, наразі перебувають у лікарні.
Окупанти пошкодили магазин, будівлю, що не використовувалася, автомобіль, газогін та лінію електропередач.
Нагадаємо, росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії сьогодні, 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.
Також ми писали, що російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.
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