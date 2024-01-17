Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня, 17 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Зафиксировано 12 попаданий дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Под вражеским огнем оказались:

Никополь;

Покровская сельская громада;

Марганецкая громада:

Мировская громада.

"Весь день российская армия била по Никопольщине. В общем — 12 попаданий дронами-камикадзе. Четыре артобстрела", — рассказал Лысак.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, парни, которые пострадали во время одной из атак, сейчас находятся в больнице.

Оккупанты повредили магазин, здание, которое не использовалось, автомобиль, газопровод и линию электропередач.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, россияне снова атаковали Купянск на Харьковщине из артиллерии сегодня, 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.