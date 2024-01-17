Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — зафиксировано 12 попаданий arrow

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — зафиксировано 12 попаданий

17 января 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — зафиксировано 12 попаданий
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 17 января, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Зафиксировано 12 попаданий дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Днепропетровской области

Под вражеским огнем оказались:

  • Никополь;
  • Покровская сельская громада;
  • Марганецкая громада:
  • Мировская громада.

"Весь день российская армия била по Никопольщине. В общем — 12 попаданий дронами-камикадзе. Четыре артобстрела", — рассказал Лысак.

Последствия российских обстрелов Днепропетровской области 17 января
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, парни, которые пострадали во время одной из атак, сейчас находятся в больнице.

Оккупанты повредили магазин, здание, которое не использовалось, автомобиль, газопровод и линию электропередач.

null
Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, россияне снова атаковали Купянск на Харьковщине из артиллерии сегодня, 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.

война
украинцы
россияне
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме