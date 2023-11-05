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Окупанти обстріляли Херсон — четверо поранених

5 листопада 2023 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Херсон — четверо поранених
Наслідки обстрілу Херсона 4 листопада. Фото: t.me/olexandrprokudin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти сьогодні вдень, 4 листопада, вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега. Ворог поранив чотирьох людей.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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"Внаслідок ворожої атаки у Корабельному районі отримали поранення троє людей — жінка і двоє чоловіків", — розповів Мрочко. 

З часом стало відомо про ще одного пораненого внаслідок обстрілу. Начальник Херсонської МВА повідомив, що це чоловік 70 років. З вибуховою травмою та осколковими пораненнями він ушпиталений. Його стан оцінюється як середньої тяжкості. На момент обстрілу чоловік перебував на подвір'ї.

"Наразі усі постраждалі ушпиталені. Їм надається медична допомога", — додав Мрочко.

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Допис начальника Херсонської МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти вкотре обстрілювали Херсонську область. Ворог здійснив сто атак, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон загарбники випустили 12 снарядів.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Полтавську область. Внаслідок цього одна людина загинула, також відомо про постраждалих, серед яких двоє дітей.

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