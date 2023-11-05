Оккупанты обстреляли Херсон — четверо раненых

Последствия обстрела Херсона 4 ноября. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты сегодня днем, 4 ноября, в очередной раз обстреляли Херсон. Они атаковали город с левого берега. Враг ранил четырех человек.

Об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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"В результате вражеской атаки в Корабельном районе получили ранения три человека — женщина и двое мужчин", — рассказал Мрочко.

Со временем стало известно о еще одном раненом в результате обстрела. Начальник Херсонской ГВА сообщил, что это мужчина 70 лет. С взрывной травмой и осколочными ранениями он госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести. На момент обстрела мужчина находился во дворе.

"В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Им оказывается медицинская помощь", — добавил Мрочко.

Пост начальника Херсонской ГВА. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонскую область. Враг совершил сто атак, выпустив 474 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 12 снарядов.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Полтавскую область. В результате этого один человек погиб, также известно о пострадавших, среди которых двое детей.