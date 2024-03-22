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Окупанти обстріляли найбільшу в Україні ГЕС — яка там ситуація

22 березня 2024 08:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли найбільшу в Україні ГЕС — яка там ситуація
Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти атакували 22 березня низку інфраструктурних об'єктів України, в тому числі й енергетичні. Під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Про це повідомили в Укргідроенерго

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Наслідки атаки на ДніпроГЕС

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", — написали в Укргідроенерго, коментуючи влучання по ДніпроГЕС. 

Там зазначили, що внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, вогнеборці наразі намагаються ліквідувати загоряння. 

Крім того, в установі наголосили, що, попри ворожу атаку, ситуація на плотині станції контрольована, загрози прориву немає. 

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Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі
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Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у момент обстрілу об'єкта окупанти влучили у тролейбус з людьми, який саме рухався по дамбі.

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Палаючий тролейбус. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. 

війна
росіяни
Запоріжжя
обстріли
ГЕС
окупанти
війна в Україні

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