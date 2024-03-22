Окупанти обстріляли найбільшу в Україні ГЕС — яка там ситуація

Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі

Російські окупанти атакували 22 березня низку інфраструктурних об'єктів України, в тому числі й енергетичні. Під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Про це повідомили в Укргідроенерго.

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Наслідки атаки на ДніпроГЕС

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", — написали в Укргідроенерго, коментуючи влучання по ДніпроГЕС.

Там зазначили, що внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, вогнеборці наразі намагаються ліквідувати загоряння.

Крім того, в установі наголосили, що, попри ворожу атаку, ситуація на плотині станції контрольована, загрози прориву немає.

Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі

Наслідки атаки на ДніпроГЕС у Запоріжжі. Фото: соцмережі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у момент обстрілу об'єкта окупанти влучили у тролейбус з людьми, який саме рухався по дамбі.

Палаючий тролейбус. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.