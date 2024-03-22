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Оккупанты обстреляли крупнейшую в Украине ГЭС — какая там ситуация

22 марта 2024 08:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли крупнейшую в Украине ГЭС — какая там ситуация
Последствия атаки на ДнепроГЭС в Запорожье. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты атаковали 22 марта ряд инфраструктурных объектов Украины, в том числе и энергетические. Под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

Об этом сообщили в Укргидроэнерго.

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Последствия атаки на ДнепроГЭС

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", — написали в Укргидроэнерго, комментируя попадания по ДнепроГЭС. 

Там отметили, что в результате атаки на объекте вспыхнул пожар, огнеборцы пытаются ликвидировать возгорание.

Кроме того, в учреждении отметили, что, несмотря на вражескую атаку, ситуация на плотине станции контролируемая, угрозы прорыва нет.

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Последствия атаки на ДнепроГЭС в Запорожье. Фото: соцсети
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Последствия атаки на ДнепроГЭС в Запорожье. Фото: соцсети

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в момент обстрела объекта оккупанты попали в троллейбус с людьми, который как раз двигался по дамбе.

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Горящий троллейбус. Фото: Петр Андрющенко

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в различных областях.

Кроме того, в результате атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута.

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