Окупанти обстріляли підстанцію і ТЕС на Донеччині — які наслідки

Теплова електростанція. Фото (ілюстративне): PIXABAY

Російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДТЕК та Міністерстві енергетики.

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У ДТЕК розповіли, що вчора, 4 січня, окупанти вдарили по прифронтовій ТЕС у Донецькій області, яка раніше зазнавала неодноразових атак. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

"Внаслідок обстрілу в Донецькій області знеструмлювалось обладнання однієї з підстанцій — без напруги залишилися побутові споживачі та шахта. У шахті на той момент було 17 працівників, на поверхні виникла пожежа, займання ліквідовано", — розповідають у Міненерго.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"За останні два з половиною місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", — розповіли в ДТЕК.

Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по Києву та області 2 січня було зафіксовано пошкодження в електромережах. Загалом понад 250 тис. споживачів залишались без світла упродовж дня.

Додамо, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.