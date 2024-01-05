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Окупанти обстріляли підстанцію і ТЕС на Донеччині — які наслідки

5 січня 2024 11:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли підстанцію і ТЕС на Донеччині — які наслідки
Теплова електростанція. Фото (ілюстративне): PIXABAY
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДТЕК та Міністерстві енергетики.

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У ДТЕК розповіли, що вчора, 4 січня, окупанти вдарили по прифронтовій ТЕС у Донецькій області, яка раніше зазнавала неодноразових атак. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

"Внаслідок обстрілу в Донецькій області знеструмлювалось обладнання однієї з підстанцій — без напруги залишилися побутові споживачі та шахта. У шахті на той момент було 17 працівників, на поверхні виникла пожежа, займання ліквідовано", — розповідають у Міненерго. 

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

"За останні два з половиною місяці ворог здійснив на станцію більше десятка атак. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено", — розповіли в ДТЕК. 

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Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки по Києву та області 2 січня було зафіксовано пошкодження в електромережах. Загалом понад 250 тис. споживачів залишались без світла упродовж дня. 

Додамо, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/24 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.

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