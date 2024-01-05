Оккупанты обстреляли подстанцию и ТЭС в Донецкой области — какие последствия

Тепловая электростанция. Фото (иллюстративное): PIXABAY

Российские оккупанты обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в ДТЭК и Министерстве энергетики.

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В ДТЭК рассказали, что вчера, 4 января, оккупанты ударили по прифронтовой ТЭС в Донецкой области, которая ранее подвергалась неоднократным атакам. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятия.

"В результате обстрела в Донецкой области обесточивалось оборудование одной из подстанций — без напряжения остались бытовые потребители и шахта. В шахте на тот момент было 17 работников, на поверхности возник пожар, возгорание ликвидировано", — рассказывают в Минэнерго.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий атаки. По предварительной информации, обошлось без жертв.

"За последние два с половиной месяца враг совершил на станцию более десятка атак. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены", — рассказали в ДТЭК.

Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в результате ракетной атаки по Киеву и области 2 января было зафиксировано повреждение в электросетях. В общей сложности более 250 тыс. оставались без света в течение дня.

Добавим, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повышать тарифы на свет до конца отопительного сезона 2023/24 не планируется. Он также отметил, что в 2024 году Украина будет наращивать мощности поколения.