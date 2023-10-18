Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: є загиблий та постраждалі

Наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя вночі 18 жовтня. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо про щонайменше одного пораненого та двох постраждалих.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. На жаль, в результаті терористичної атаки 1 людина загинула, мінімум дві — поранено. Пошкоджено 8 квартир", — йдеться в повідомленні.

Малашко зазначив, що мешканців будинку евакуйовано, їм буде надано тимчасове житло.

Наразі тип ракет, якими росіяни обстріляли Запоріжжя, встановлюється, а на місці подій тривають роботи.

Наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя вночі 18 жовтня. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Своєю чергою в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв теж повідомив про загиблого та постраждалих й оприлюднив фото з місця ракетного удару.

"Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби, залучено комунальні автобуси, розгорнуто найближчий ТІЦ", — зазначив він.

Наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя вночі 18 жовтня. Фото: t.me/kurtievofficial

Наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя вночі 18 жовтня. Фото: t.me/kurtievofficial

Джерело: t.me/kurtievofficial

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстрілювали Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті лунали вибухи.