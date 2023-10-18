Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя: є загиблий та постраждалі
Російські окупанти в ніч проти 18 жовтня завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо про щонайменше одного пораненого та двох постраждалих.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Наслідки ракетної атаки РФ на Запоріжжя
"Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. На жаль, в результаті терористичної атаки 1 людина загинула, мінімум дві — поранено. Пошкоджено 8 квартир", — йдеться в повідомленні.
Малашко зазначив, що мешканців будинку евакуйовано, їм буде надано тимчасове житло.
Наразі тип ракет, якими росіяни обстріляли Запоріжжя, встановлюється, а на місці подій тривають роботи.
Своєю чергою в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв теж повідомив про загиблого та постраждалих й оприлюднив фото з місця ракетного удару.
"Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби, залучено комунальні автобуси, розгорнуто найближчий ТІЦ", — зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 18 жовтня, окупанти обстрілювали Запоріжжя, використовуючи для цього балістичне озброєння. У місті лунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!