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Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье: есть погибший и пострадавшие

18 октября 2023 03:32
обновлено: 03:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье: есть погибший и пострадавшие
Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/zoda_gov_ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Известно о по меньшей мере одном раненом и двух пострадавших.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. К сожалению, в результате террористической атаки 1 человек погиб, минимум два — ранены. Повреждены 8 квартир", — говорится в сообщении.

Малашко отметил, что жители дома эвакуированы, им будет предоставлено временное жилье.

Пока что тип ракет, которыми россияне обстреляли Запорожье, устанавливается, а на месте событий продолжаются работы.

Последствия российского ракетного обстрела Запорожья ночью 18 октября
Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/zoda_gov_ua
Малашко о последствиях российского ракетного обстрела Запорожья ночью 18 октября
Источник: t.me/zoda_gov_ru

В свою очередь и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев также сообщил о погибшем и пострадавших и обнародовал фото с места ракетного удара.

"Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы, привлечены коммунальные автобусы, развернут ближайший ТИЦ", — отметил он.

Последствия российского ракетного обстрела Запорожья ночью 18 октября
Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/kurtievofficial
Последствия российского ракетного обстрела Запорожья ночью 18 октября
Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/kurtievofficial
Куртев о последствиях российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября
Источник: t.me/kurtievofficial

Напомним, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливали Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.

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