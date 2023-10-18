Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье: есть погибший и пострадавшие

Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Российские оккупанты в ночь на 18 октября нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Известно о по меньшей мере одном раненом и двух пострадавших.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. К сожалению, в результате террористической атаки 1 человек погиб, минимум два — ранены. Повреждены 8 квартир", — говорится в сообщении.

Малашко отметил, что жители дома эвакуированы, им будет предоставлено временное жилье.

Пока что тип ракет, которыми россияне обстреляли Запорожье, устанавливается, а на месте событий продолжаются работы.

Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Источник: t.me/zoda_gov_ru

В свою очередь и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев также сообщил о погибшем и пострадавших и обнародовал фото с места ракетного удара.

"Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы, привлечены коммунальные автобусы, развернут ближайший ТИЦ", — отметил он.

Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/kurtievofficial

Последствия российских ракетных обстрелов Запорожья ночью 18 октября. Фото: t.me/kurtievofficial

Источник: t.me/kurtievofficial

Напомним, что сегодня ночью, 18 октября, оккупанты обстреливали Запорожье, используя для этого баллистическое вооружение. В городе раздавались взрывы.