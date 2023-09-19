Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліцейський

Обстріляний тролейбус у Херсоні. Фото: t.me/svoboda_radio

Вранці, 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та керівник МВА Роман Мрочко.

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"Сьогодні о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. На вул. Нафтовиків влучили у тролейбус №9", — розповів Мрочко.

Як відомо, постраждали двоє пасажирів тролейбуса. А старший сержант поліції, який перебував поруч — загинув.

Своєю чергою, Прокудін додав, що постраждалі — чоловіки віком 33 та 57 років. Наразі їх госпіталізували та надають усю необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок атаки по місту загорілася складська будівля, повідомив керівник МВС Ігор Клименко. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м.



Через жорстокі дії росіян, Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня у західних областях почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу БпЛА.

Загалом сьогодні вночі українська ППО знищила 27 з 30 російських "шахедів", які атакували Україну.